De controversiële penaltyfase van Anderlecht en waarom Boucaut niet naar de beelden moést gaan kijken

Anderlecht boekte op de tweede speeldag in Play-off 1 een felbevochten 1-2 zege bij Charleroi. Bij de thuisploeg waren ze echter absoluut niet te spreken over de penaltyfase die de wedstrijd uiteindelijk besliste. Bekijk hierboven de beelden en oordeel zelf.

Scheidsrechter Alexandre Boucaut leek wel heel zeker toen hij de elfmeter floot voor Anderlecht. Ook al zag het merendeel van de aanwezige supporters, de bank van Charleroi en de commentatoren op televisie er geen penalty in. “Net de beelden gezien. Ik begrijp niet hoe de ref daar een penalty in kan zien”, reageerde Charleroi-speler Gaëtan Hendrickx na afloop.

Coach Felice Mazzu vroeg zich af waar de VAR (videoref, red.) was, maar Boucaut hoeft niet naar de beelden te gaan kijken als hij dat niet wil. Het reglement stipuleert namelijk dat de videoref enkel mag ingrepen als er een “clear error” gebeurd is. In dat geval zijn er drie opties voor de scheidsrechter:

1. Hij kan zijn beslissing aanpassen naar het advies van de videoref

2. Hij kan de beelden gaan bekijken en op basis daarvan een oordeel vellen

3. Hij kan er vertrouwen in hebben dat zijn beslissing de juiste is

Met andere woorden: de videoref heeft mogelijk zijn advies kenbaar gemaakt aan Boucaut, maar die is daar dan vervolgens niet op ingegaan. Als Boucaut 100 procent zeker was van zijn beslissing, was hij in zijn recht om het advies en de beelden naast zich neer te leggen. Het is namelijk de scheidsrechter zelf die beslist of hij de beelden bekijkt. Of niet, in dit geval.