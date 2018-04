Meunier en PSG kruipen door oog van de naald in match met misser van het jaar en klungelige owngoal in extra tijd

Brussel -

Paris Saint-Germain is vrijdag op de 32e speeldag in de Franse Ligue 1 op een haar na ontsnapt aan zijn derde competitienederlaag. Met Thomas Meunier tussen de lijnen speelde PSG 1-1 gelijk op het veld van Saint-Étienne. Mathieu Debuchy was de schlemiel van de avond. De Franse verdediger duwde in blessuretijd de gelijkmaker in eigen doel.