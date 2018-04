Coucke en Van Holsbeeck spelen het keihard: zo wil nieuwe baas Anderlecht gratis af van ontslagen manager

Het wordt een vechtscheiding. Marc Coucke deed Herman Van Holsbeeck een voorstel tot minnelijke schikking om diens ontslag bij Anderlecht te regelen. De manager aanvaardde dat niet en eist zijn opzegvergoeding van dik 1,5 miljoen euro. Mogelijk zoekt Coucke nu een zware fout om Van Holsbeeck aan te wrijven en gratis van hem af te raken. Ondertussen is Luc Devroe wel aangesteld als zijn opvolger.

LEES OOK (N+): Onze Anderlecht-watcher over vertrek Van Holsbeeck: “Ondanks alles had hij een mooier afscheid verdiend”

Herman Van Holsbeeck had tot gisteren 17 uur om de schikking van Marc Coucke te aanvaarden. Van Holsbeeck kwam ’s morgens wel naar de club om zijn auto in te leveren, maar ging niet in op het financiële voorstel.

Waarom ook? Volgens zijn contract heeft hij bij ontslag recht op 24 maanden salaris plus bonussen. Opgeteld blijkt dat om meer dan 1,5 miljoen euro te gaan en wat de nieuwe RSCA-voorzitter voorstelde, was minder. Nu wordt het dus hard tegen hard. Coucke wil zo weinig mogelijk betalen, Van Holsbeeck er zo veel mogelijk uithalen.

Anderlecht kan proberen om een “zware fout” te vinden om onder die ontslagvergoeding uit te raken. Maar wat is een zware fout? Schond het pisnijdige interview dat Van Holsbeeck gaf bij de presentatie van Coucke als voorzitter de interne gedragscode? In een Pano-reportage van de VRT die op 18 april wordt uitgezonden zegt Luc Devroe daarover: “Hij (Marc Coucke, nvdr.) had daar geen goed gevoel bij. Het was het moment de gloire van Roger Vanden Stock en het moment suprême voor Marc. Herman Van Holsbeeck nestelde zich daartussen en gaf interviews terwijl dat absoluut niet gepland was. Daarin zei hij dat hij niets meer ging doen en van niets wist en zo… Hij had dat intern moeten doen.”

Maar kan dat als een zware fout worden beschouwd? Voer voor advocaten.

Foto: Photo News

Oude bestuur weg

Anderlecht stuurde ’s middags wel een sec persbericht dat de samenwerking met Herman Van Holsbeeck werd stopgezet - zonder bedankje. Daarna volgde ook de mededeling dat Luc Devroe de nieuwe sportdirecteur wordt. “Ik ben fier dat ik de sportieve cel van de grootste club van het land mag leiden”, aldus Devroe. “De huisstijl van Anderlecht moet bewaard blijven en elke positie moet dubbel bezet zijn, liefst met zoveel mogelijk jonge en Belgische voetballers. Elke speler moet wel een meerwaarde zijn.”

’s Avonds gingen Coucke en Devroe dan naar Charleroi-Anderlecht kijken. Opvallend was dat zowat alle vroegere bestuurders en aandeelhouders - Roger Vanden Stock, Pol Goossens, advocaat Daniel Spreutels, Emile Servranckx… - niet meer aanwezig waren. Michel Verschueren was er wel, maar zijn zoon Michael zit natuurlijk in de nieuwe Raad van Bestuur.