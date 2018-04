Dit waren volgens ons de top- en floptransfers van Herman Van Holsbeeck bij Anderlecht

Herman Van Holsbeeck is niet langer manager van Anderlecht. Vrijdagochtend kwam hij voor de laatste keer op de club. Hij leverde zijn auto in, nam enkele spullen mee uit zijn bureau en vertrok weer naar huis. Daarmee komt een einde aan een tijdperk. Van Holsbeeck had vijftien jaar lang de touwtjes in handen in het Astridpark.