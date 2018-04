Vernieuwingsoperatie (met nieuwe coach) kan Anderlecht miljoenen kosten, Vanhaezebrouck blijft kalm

Herman Van Holsbeeck is weg bij Anderlecht. Volgens sommigen kan/zal trainer Hein Vanhaezebrouck straks volgen en Francky Dury (60) wordt geciteerd als opvolger. De coach van Zulte Waregem heeft alvast het goeie profiel voor Marc Coucke, maar alle partijen ontkennen elk contact. Zo’n grote vernieuwingsoperatie kan RSCA ook miljoenen kosten.

LEES OOK: Coucke en Van Holsbeeck spelen het keihard: zo wil nieuwe baas Anderlecht gratis af van ontslagen manager

Toen Hein Vanhaezebrouck voor Anderlecht koos, koos hij ook voor Van Holsbeeck met wie het klikte. Die is er nu niet meer en dus moet Vanhaezebrouck samenwerken met Luc Devroe én met Marc Coucke.

Coucke en Vanhaezebrouck zijn misschien twee te eigenzinnige karakters om ooit goed samen te werken. Daarom is het niet onlogisch dat gisteren de naam Francky Dury opeens naar voren wordt geschoven.

“Ik? Het perfecte profiel voor Anderlecht?”, reageert Dury. “Dat is een compliment, maar ik heb geen enkel contact gehad. Ik ben gelukkig bij Zulte Waregem. Wie weet blijf ik hier nog jaren en als er interesse komt, zal ik daar met het bestuur over praten.”

Dury heeft alleszins een clausule in zijn contract dat hij kan weggehaald worden. Die bedraagt een kleine drie miljoen.

8 miljoen?

De vraag is ook hoeveel geld Anderlecht wil spenderen om eventueel tabula rasa te maken binnen het oude bestuur en de trainersstaf. Als Van Holsbeeck zijn volledige ontslagvergoeding kan opeisen, kost dat dik 1,5 miljoen. Hein Vanhaezebrouck ligt met een goed onderhandeld contract nog vast tot 2020 met een jaarsalaris van circa 1,5 miljoen. Hein buitenwerken zonder compromis kost wellicht 3 miljoen, de ontslagen René Weiler moet dan weer nog worden betaald tot eind volgend seizoen en Dury zijn afkoopclausule is allesbehalve goedkoop. Als het niet meezit, klimmen de kosten voor zo’n vernieuwingsoperatie al snel richting 8 miljoen euro.

Anderlecht wuift alle insinuaties dan ook formeel weg. “Er is geen contact met Francky Dury”, benadrukte ook RSCA-woordvoerder David Steegen. “Hein Vanhaezebrouck is onze coach en we spreken niet met andere trainers.” Toch worden het nog spannende weken in het Astridpark.

Foto: Isosport

Vanhaezebrouck: “Ik verwacht dat ik mag blijven”

Hein Vanhaezebrouck pakte de zege die hij nodig had, want de naam van Francky Dury zingt al rond. “In het voetbal zitten soms rare kronkels, hè. Maar ik verwacht toch dat ik mag blijven bij Anderlecht. Dat maak ik toch op uit de gesprekken die ik voer met het nieuwe bestuur.”

Al zag de coach in het dossier Van Holsbeeck dat het plots snel kan gaan. “Dat is een beslissing van de directie. Iedereen wist dat daar een probleem zat, maar ik heb Herman ook nog gehoord. Je mag niet vergeten wat hij voor deze club heeft betekend. Zijn palmares, de hele spelersgroep die hij heeft ­samengesteld… Kritiek geven is gemakkelijk, maar er moet respect zijn voor het verleden en je kunt niet zeggen dat Herman Van Holsbeeck het slecht heeft gedaan.”

Maar nu moet Vanhaezebrouck zich weer op de titelstrijd concentreren. Heeft hij liever dat Club of Gent wint in het onderlinge duel zondag? “Ik heb meer affiniteit met Gent, maar na deze zege komt Anderlecht er altijd als de winnaar uit. Of we sluipen dichter bij Club Brugge ofwel gaan we voorbij AA Gent. Ik heb mijn jongens het hele weekend vrijgegeven. We zijn nog niet dood en begraven zoals sommige mensen denken. Markovic was een pluspunt en ook ­Saelemaekers toonde veel bravoure voor een 18-jarige. We doen nog mee.”