CLUBNIEUWS. Slecht nieuws voor Club Brugge, opsteker voor AA Gent

Anderlecht pakte vrijdagavond de drie punten in de openingswedstrijd van de tweede speeldag in de play-offs. Alle andere clubs moeten dit weekend nog aan de bak. Hoog tijd dus voor uw dagelijkse dosis clubnieuws uit Play-off 1 en 2!

AA GENT. Yaremchuk fit voor komst van Club

Yves Vanderhaeghe kan dit weekend weer een ­beroep doen op aanvaller Roman Yaremchuk. Wellicht start de Oekraïner tegen Club Brugge op de bank. Een flinke opsteker voor de Gentse coach die evenwel behoedzaam omspringt met zijn spits: “Roman was er woensdag niet bij toen de beloften speelden tegen Club Brugge, want dat zou net iets te vroeg geweest zijn. Op woensdagdeed hij al een deel van de groepstraining mee en donderdag werkte hij probleemloos de hele training af.”

Daarnaast kan Vanderhaeghe ook opnieuw rekenen op Anders Chris­tiansen. Ook Franko Andrijasevic klaar lijkt voor het grote werk. (ssg)

BEERSCHOT WILRIJK. Zelfde kern als tegen Eupen

Coach Marc Brys selecteerde dezelfde spelersgroep als vorige week voor de uitwedstrijd naar Eupen. Zes spelers blijven onbeschikbaar wegens blessure en of revalidatie. Dat zijn Tom Pietermaat , Fessou Placca, Mo Messoudi, Rubin Okotie, Collins Tanor en Jaric Schaessens. (hf)

CLUB BRUGGE. Limbombe twijfelachtig voor Gent

Slecht nieuws voor Club Brugge: het mist mogelijk goudhaantje Anthony Limbombe tijdens de topper op Gent. De kersverse Rode Duivel kon nog niet met de groep trainen door een probleem met de voet. Gisteren ging hij tijdens de voorlaatste groepstraining voor de clash met de Buffalo's individueel aan de slag. Vandaag moet op de laatste training blijken of Limbombe fit raakt om morgen te spelen.

Voor Leko wordt het alleszins zwart of wit. Hij gaat Limbombe niet half fit als joker op de bank plaatsen. “Ofwel is hij wedstrijdfit en speelt hij, ofwel is hij niet fit genoeg en speelt hij niet.”

Leko denkt er niet aan om Limbombe rust te geven na een hectische periode met zijn debuut bij de Duivels en een contractverlenging. “Rust geven? Daar doen we niet aan op dit moment.” (jve)

GENK. Zonder Ingvartsen en Nastic

Genk kan geen beroep doen op de diensten van Marcus Ingvartsen en Bojan Nastic. Het duo is nog niet wedstrijdfit en sluit pas volgende week weer aan. Tegen Club Brugge werkte de 4-4-2 goed, maar mogelijk grijpt Clement terug naar de vertrouwde 4-2-3-1. (bfa)

KV KORTRIJK. De Boeck wilde Gouden Stier op Teddy’s trainingspak

Behalve de lang geblesseerden Rolland, Rougeaux en Azouni, is iedereen fit voor de wedstrijd op Moeskroen.

De hele ploeg gunt Teddy Chevalier, 18 goals al, de Gouden Stier. De Boeck wilde als extra motivatie deze week deze week ook een Gouden Stiertje op de trainingskledij van de aanvaller, maar die bedankte beleefd. “Alle vertrouwen dat hij komende weken een teamspeler blijft,” aldus De Boeck. Die ook nog meegeeft dat wat hem betreft de optie op Attal moet gelicht worden. “Een geweldig talent, waar ik wél sterk in geloof. Maar hij maakt nog te veel defensieve foutjes, ik zie hem meer in een aanvallende rol.” (fbu)

KV OOSTENDE. Milic speelklaar

Op Antwerp moest hij nog afhaken door ziekte, maar voor de wedstrijd tegen Eupen raakt Antonio Milic wel speelklaar. De verdediger moest afgelopen week nog steeds uitzieken, maar pikte donderdag weer aan. Hij wordt dus opnieuw in de basis verwacht in een driemansverdediging. Jonckheere (hiel), Jali (knie), Musona (hamstring) en Bossaerts (hamstring) blijven out. Frederik Geldhof leidt de wedstrijd. Christophe Baillieul en Tom Vanpoucke zijn zijn assistenten. Bart Vertenten is de vierde scheidsrechter. (jve)

LIERSE. Weuts en Elgabas disciplinair geschorst

Koen Weuts zal vanavond niet op speeltijd moeten rekenen in de uitmatch bij zijn ex-club OH Leuven. De Lierenaar werd gisteren na de laatste oefensessie disciplinair geschorst na een opstootje op training met Dodo Elgabas. Ook de Egyptenaar zit niet in de selectie. Een stevig duel tussen beide spelers deed de gemoederen even verhitten, maar meer was er uiteindelijk niet aan de hand.

De sportieve staf wou niettemin een voorbeeld stellen en zette beide spelers een weekend op non-actief. (kugu)

LOKEREN. Mpati succesvol geopereerd

Tracy Mpati werd gisteren succesvol geopereerd aan de achillespees. De flankverdediger wacht nu een lange revalidatie. Ari Skulason neemt zijn positie als linksachter opnieuw in. Voorts kan Peter Maes geen beroep doen op rots in de branding Mijat Maric. De Zwitser viel donderdag uit met een blessure aan de rug. Volgende week moet blijken hoe lang hij buiten strijd is. Zo krijgt Joher Khadim Rassoul opnieuw een kans achterin. Voorin krijgt Robin Söder wellicht de voorkeur op Tom De Sutter. (whb)

OH LEUVEN. Vrijspraak voor Diedhiou

Aanvaller Simon Diedhiou is door de Geschillencommissie van de Belgische voetbalbond vrijgesproken voor zijn tackle op Julien De Sart vorige week. Hij kreeg in eerste instantie één speeldag schorsing plus eentje met uitstel, maar OHL ging in beroep. Met succes, dus. De Geschillencommissie oordeelde gisteren dat de rode kaart vorige zondag volstond voor de Senegalees. Nigel Pearson kan vanavond tegen Lierse dus kiezen tussen Esteban Casagolda, die terug is uit blessure, en Diedhiou. (mah)

STANDARD. Ochoa en Cavanda in, Gillet en Poco out

Ochoa keert terug in doel ten koste van Gillet. Cavanda is hersteld en neemt in principe zijn plaats opnieuw in op de rechtsachter. Pocognoli verdwijnt naar de bank. Bokadi en Vanheusden trainen weer met de groep mee, maar komen nog niet in aanmerking voor een selectie. (bfa)

STVV. Zonder Teixeira en Legear

Jonas De Roeck kan tegen Antwerp niet rekenen op de geblesseerden Teixeira en Legear. Zij worden allicht vervangen door Goutas en Botaka. Bezus krijgt de voorkeur op Dussaut. Japanner Tomiyasu zit op de bank. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Thelin weet vandaag of hij fit raakt

Isaac Kiese Thelin werkte gisteren het grootste deel van de training af. Als de Zweedse aanvaller vandaag geen reactie ondervindt, zit hij gewoon in de wedstrijdselectie tegen Zulte ­Waregem. Voor Valtteri Moren komt die wedstrijd sowieso te vroeg. De Finse centrale verdediger trainde voorlopig nog niet mee met de groep. Wellicht sluit hij in de loop van volgende week weer aan.

Voor Erdin Demir wordt dit een speciale wedstrijd. De Zweed speelt volgend seizoen immers voor Zulte Waregem. Kiest Vermant voor Demir of geeft hij Foulon een kans? Angban is terug uit schorsing. (whb)

ZULTE WAREGEM. Speelt Demir tegen zijn nieuwe club?

Zoals aangekondigd komt de wedstrijd op de Freethiel voor Bjordahl nog te vroeg. Ook Marcq is nog niet wedstrijdfit. “Ik hoop wel dat hij ondanks zijn klierkoorts in deze Play-off 2 nog kan spelen”, aldus Francky Dury. Na een griepje keert Leya-Iseka alvast terug in de selectie.

Bij Waasland-Beveren loopt ook de nieuwe linksachter van Zulte Waregem. Denkt Dury dat Sven Vermant Erdin Demir zal opstellen tegen zijn toekomstige club? “Die jongens zijn profs. Ik weet al van december dat Hamalainen, die bij ons einde contract is, ook zal vertrekken, maar dat had geen invloed op zijn functioneren.” (kv)