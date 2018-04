Aantal burgerdoden bij bombardementen in Oost-Ghouta loopt op tot veertig

Bij de nieuwe luchtaanvallen op Douma, de laatste stad in Oost-Goutha die nog in handen van rebellen is, zijn al veertig burgers, onder wie ook minstens acht kinderen, omgekomen. Dat zegt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten in een nieuwe balans. De ngo spreekt van “hysterische” bombardementen door Russische en Syrische gevechtsvliegtuigen.