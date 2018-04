Ex-president Lula zou zichzelf zaterdag overleveren aan politie

De voormalige Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva is van plan om zichzelf zaterdag aan te bieden bij het politiebureau in Curitiba. Dat schrijft het Braziliaanse persbureau Agencia Brasil. Het 72-jarige voormalige staatshoofd, veroordeeld voor corruptie, miste vrijdagavond een door een federale rechter opgelegde deadline. In meer dan vijftig steden zijn vrijdag aan- en tegenhangers van Lula op straat gekomen.