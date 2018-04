Verliefd tienerkoppel maandenlang van aardbol verdwenen, tot speurders gruwelijke ontdekking doen

Toen twee tieners uit de Amerikaanse staat Utah op 30 december verdwenen, ging een maandenlange zoektocht van start. Nu werden hun levenloze lichamen teruggevonden op de bodem van een verlaten mijnschacht. Het verliefde koppeltje zou op gruwelijke wijze om het leven gebracht zijn.

Brelynne ‘Breezy’ Otteson (17) en Riley Powell (18) waren twee verliefde tieners, elkaar gevonden nadat ze zich samen door enkele moeilijke periodes hadden geworsteld. Zo had Brelynne het al jaren moeilijk met het verlies van haar moeder, die omkwam na een auto-ongeluk. Ook Riley had het niet gemakkelijk, hij voelde zich niet altijd geliefd. Die gevoelens leken op een dag zelfs te escaleren: hij verscheen plots met een vuurwapen op school. Al zou dat volgens een familielid enkel geweest zijn om op konijnen te jagen. De jongen veranderde van school en ging uiteindelijk, na afstuderen, aan de slag als loodgieter.

Maar samen hadden ze het goed, het koppel was gelukkig. Tijdens Thanksgiving had Brelynne nog aan haar familie verteld dat ze mogelijk zwanger was. De twee woonden in bij Riley’s vader in Eureka, een voormalig zilvermijnstadje dat omringd werd door honderden verlaten mijnschachten, op zo’n 120 kilometer van Salt Lake City. Toen het verliefde koppel zonder enige waarschuwing of aanleiding verdween tijdens de kerstperiode, op 30 december, werd dan ook snel een grootschalige zoekactie op poten gezet.

Het koppel woonde in Eureka, een voormalig zilvermijnstadje. Foto: Google Maps

Gruwelijke ontdekking

Een zoektocht die maanden duurde, leek niets op te leveren. Terwijl vrienden en familie wanhopig de woestijn in het westen van Utah uitkamden, bleef elk spoor uit. Tot nu. Eindelijk hebben speurders het koppel teruggevonden, al was dat niet op de manier waarop iedereen hoopte: in een diepe, verlaten mijnschacht lagen de levenloze lichamen van Brelyenne en Riley. Vastgebonden en met duidelijk zichtbare verwondingen door slagen en messteken.

“Het is een van de ergste dingen die ik ooit gezien heb”, zei de lokale politiechef Spencer Cannon. “Het leken gewoon aardige kinderen, ze hebben nooit iets gedaan om dit de verdienen.”

Ex-vriendin

Wat er precies gebeurd is op 30 december, raakte ook nu pas bekend. De onderzoekers konden pas na de getuigenis van Morgan Henderson, de ex-vriendin van Riley, een scenario opstellen.

Het koppel zou die dag, naar aanleiding van de feestdagen, een bezoekje gebracht hebben aan Morgan Henderson (34). Zij was de vorige vriendin van Riley, maar de twee hadden nog steeds een vriendschappelijke band. Ze reden na een kerstfeest met Brelynnes familie naar het huis van de vrouw, dat ze deelde met haar nieuwe vriend, de 41-jarige Jarrod Baum. Een man met een gewelddadig verleden: hij zou al op zijn vijftiende een hamburgerrestaurant overvallen hebben en kwam ook daarna nog regelmatig in de gevangenis terecht.

Het bezoek van Riley en Brelynnes was niet naar de zin van de man, hij wou niet dat Henderson mannelijke vrienden over de vloer kreeg. Dat de nieuwe vriendin van Riley ook aanwezig was, deed hem niet van mening veranderen: toen hij bij thuiskomst het tienerkoppel aantrof, sloegen de stoppen door. Hij bond hen vast, plakte hun mond toe met plakband en gooide hen in de kofferbak van Riley’s eigen wagen, een Jeep. Ook zijn vriendin, en de ex-vriendin van Riley, Henderson werd verplicht om in te stappen.

De 41-jarige Jarrod Baum vermoordde het koppel. Foto: Utah County Sheriff’s Office

Verlaten mijnschacht

Baum reed naar een verlaten mijnschacht op een paar kilometer van het dorp vandaan. Hij sleurde het koppel uit de auto en feliciteerde het meisje met haar zwangerschap (achteraf bleek uit de lijkschouwing dat het meisje uiteindelijk niet zwanger was). Baum dwong Brelynnes vervolgens op de knieën en verplichtte haar om toe te kijken terwijl hij Riley sloeg en neerstak. Daarna sneed hij haar de keel over en gooide hij hun lichamen in de dieptes van de mijnschacht.

Terwijl Henderson eerst nog vertelde dat ze het koppel nooit gezien had, vertelde ze uiteindelijk toch de waarheid nadat de politie wapens in haar auto vond en het hele onderzoek in een stroomversnelling kwam. Uiteindelijk was zij het die de politie naar de bewuste mijnschacht leidde.

“Hij leek zielloos”, zegt de tante van Brelynne, Amanda Hunt, tijdens de persconferentie. Foto: AP

Doodstraf

Baum zal terechtstaan voor ontvoering en moord met voorbedachten rade. Vermoedelijk hangt hem de doodstraf boven het hoofd.

De ex-vriendin van Riley, Henderson, wordt eveneens aangeklaagd: voor de belemmering van de rechtsgang.

Tijdens een hoorzitting die dinsdag plaatsvond, keken de nabestaanden (Brelynne’s tante en Riley’s vader) de moordenaar in de ogen. “Hij leek gewoon leeg”, zegt de tante, Amanda Hunt. “Zo zielloos”.

Bill Powell, de vader van Riley Powell, tijdens de persconferentie. Foto: AP