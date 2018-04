Homans (N-VA) over gelekte affaire met Meeuws (SP.A): “Leg het maar uit aan je kinderen”

De Antwerpse SP.A-voorzitter Tom Meeuws en N-VA-politica Liesbeth Homans stonden de voorbije dagen meer dan eens (ongewild) in de schijnwerpers nadat bekendraakte dat de twee een tijdlang een affaire hadden. Een persoonlijke kwestie die al langer bekend was in hun politieke kringen, maar pas algemeen geweten werd na een artikel van Knack. En vooral dat laatste zint Vlaams minister Homans niet. “Dat de hele N-VA hem kapot wil om mijn verdriet te wreken, vier jaar na datum, is onzin. Maar op school was het nieuws. Leg het dan maar uit aan je kinderen,” zegt ze in een reactie aan Het Laatste Nieuws.

Toen vorige week bekendraakte dat Liesbeth Homans (45), de boezemvriendin van Bart De Wever, een tijdlang een relatie had met Tom Meeuws (47), werd menig wenkbrauw gefronst. In de eigen politieke kringen niet, daar was immers zo goed als iedereen al op de hoogte. Maar het nieuws over hun (stukgelopen) relatie bereikte nu ook de rest van het land, niet door een eigen verklaring, maar wel door een artikel op Knack.be.

Het weekblad zou de bevestiging gekregen hebben van een anonieme N-VA’er. Meer zelfs: diezelfde bron zou ook verklaren dat het dé reden is waarom Meeuws voortdurend politiek aangevallen wordt door de partij. Om redenen die dus niet zozeer politiek, maar eerder persoonlijk zijn. “Bij ons wordt inderdaad gezegd: ‘Meeuws moet kapot’”, klonk het in Knack, “om wat hij Liesbeth heeft aangedaan.” En dat terwijl hun relatie ondertussen vier jaar geleden stopte, lang voor Meeuws zichzelf zou profileren als de socialistische uitdager van de Antwerpse burgemeester. Maar ook bij SP.A waren goede bronnen te vinden die dat verhaal maar al te graag - en in alle discretie - bevestigden.

Een opvallende uitspraak dus. Zeker als de volledige partij erbij betrokken wordt. Maar Vlaams minister Liesbeth Homans (NV-A) is het daar niet mee eens en reageert nu zélf op de heisa in een interview met Het Laatste Nieuws. “Wat ‘Knack’ schrijft, slaat nergens op”, klinkt het stellig. “Ik wens het niemand toe. Ook hem niet.”

LEES OOK. Knack reageert: “Artikel over affaire was nodig om heftigheid Antwerpse kiesstrijd te begrijpen”

Wraak?

Het is ondertussen zo’n vijf jaar geleden, in 2013, dat een bloeiende romance ontluikt tussen Tom Meeuws en Liesbeth Homans. Meeuws is op dat moment een topambtenaar in het Antwerpse stadsbestuur, Homans als schepen van Sociale Zaken zijn politiek verantwoordelijke. Niet veel later zou Meeuws directeur worden voor het gebied Antwerpen bij De Lijn. In 2015 liep hun buitenechtelijke relatie op de klippen. De Antwerpse SP.A zag het als een puur persoonlijke zaak, N-VA niet.

Volgens de anonieme NV-A bron in Knack handelt de partij nog steeds anti-Meeuws uit wraak. Maar volgens Homans is dat onzin en moet er helemaal niets gewroken worden. “Die relatie dateert van vier jaar geleden. Als daar al verdriet mee gemoeid was, ben ik daar vandaag al over. Ik ga niet ontkennen dat ik een lastige periode heb gekend, maar ik ben gewoon blijven functioneren als minister. Al wat de voorzitter van de Antwerpse SP.A nu overkomt, heeft hij aan zichzelf te danken.”

“Onder de gordel”

Niet Tom, niet Meeuws, wel de voorzitter van de Antwerpse SP.A; Homans noemt de man met wie ze een relatie had niet langer bij zijn naam. En ook dat heeft hij dus aan zichzelf te danken. Flashback naar de hele zaak rond projectontwikkelaar Land Invest Group en diens bouwvergunningen: het was Meeuws die luid en duidelijk beweerde dat Bart De Wever wel erg goeie contacten zou hebben met de projectontwikkelaar, en dat terwijl hij zelf ook wel eens aan tafel zou schuiven met diezelfde heren. Volgens Homans moet dan ook niemand verbaasd zijn dat er politiek wordt teruggeslagen, als men de Antwerpse burgemeester - en haar goede vriend - De Wever al dan niet onterecht beschuldigt. Dat Knack er een stukgelopen relatie bij betrekt, is onnodig.

Dat laatste vindt ook De Wever zelf. Hij was geschokt en triest, vond het artikel van Knack onder de gordel. De N-VA-kopman liet verstaan dat hij zich niet verlaagt tot dergelijke spelletjes.

LEES MEER. (+) “Over deze affaire had niemand geschreven, als een goedgeplaatste N-VA’er ze niet relevant had gemaakt”

Foto: BELGA

SP.A blijft Meeuws steunen

De Antwerpse SP.A blijft Meeuws, die een zoveelste oplawaai te verduren krijgt, steunen. Dat heel de affaire nu gelekt is in de pers, vinden ze zelfs een goede zaak. “Eigenlijk ben ik op­gelucht dat de ware ­toedracht nu bekend is”, reageert gemeenteraadslid Maya Detiège. “Voor ons verandert er niets, Tom blijft op plaats twee staan.”

De nationale partijtop houdt er zijn handen van af. “Ik heb er begrip voor dat de afdeling zegt dat hij gewoon op de lijst blijft staan als men hem gewoon aanvalt om hem kapot te maken”, zei SP.A- partij­voorzitter John Crombez op De Afspraak. “Als nationaal voorzitter zeg ik mijn gedacht, maar ik blijf vinden dat zij de beslissing moeten nemen.”