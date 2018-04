Minstens veertien jongeren komen om bij busongeluk met ijshockeyteam in Canada

Bij een aanrijding tussen een vrachtwagen een bus zijn in Canada veertien mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn tussen 16 en 21 jaar oud en maken deel uit van een juniorenteam ijshockey: de Humboldt Broncos. Nog drie andere zwaargewonde slachtoffers bevinden zich in kritieke toestand.

De bus van het ijshockeyteam Humboldt Broncos werd vrijdagavond (lokale tijd) in de omgeving van de stad Tisdale, in de zuidwestelijke Canadese provincie Saskatchewan, aangereden door een vrachtwagen, zo schrijft The Globe and Mail.

De spelers - 16 tot 21 jaar oud - waren op het moment van het ongeval onderweg naar een wedstrijd. Van de 28 inzittenden in de bus zijn er veertien overleden, waaronder ook erg jonge spelers.

De meeste slachtoffers zijn tussen 16 en 21 jaar oud en behoren tot een juniorenteam ijshockey: de Humboldt Broncos. Foto: Twitter

De veertien andere passagiers werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is mogelijk dat er nog meer slachtoffers het leven zullen laten, drie van hen bevinden zich namelijk nog in erg kritieke toestand.

De streek rouwt om het grote verlies, op sociale media zoals Twitter worden dan ook heel wat steunbetuigingen geuit.

Ook de Britse premier Justin Trudeau heeft op Twitter al zijn medeleven uitgedrukt met de slachtoffers en hun nabestaanden. “Ik kan me niet inbeelden wat die ouders nu doormaken”, schrijft hij, zowel in het Frans als het Engels.

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 7, 2018

This picture was just sent to us by a witness at the Humboldt Broncos crash. STARS dispatched, RCMP on scene. #sask #SJHL pic.twitter.com/vp4jbC8pUz — Chris Vandenbreekel (@Vandecision) April 7, 2018