De Bruyne staat oog in oog met coach die hem niet moest hebben: “Eerlijk? Het kan me niet schelen”

Vanavond kan Manchester City op eigen veld Engels landskampioen worden tegen aartsrivaal Manchester United. Het belooft een geladen duel te worden waarin misschien wel een hoofdrol is weggelegd voor Rode Duivel Kevin De Bruyne, die de Premier League kan winnen tegen José Mourinho, de coach die hem bij Chelsea opzij schoof. “Of ik daar voldoening uit zou halen? Nee, dat kan me écht niet schelen”, verklaarde hij tegenover de Engelse media.

Op de vraag of De Bruyne er persoonlijke voldoening uit zou halen om de Premier League te winnen in een wedstrijd tegen een manager die niet echt in hem geloofde, antwoordde de Rode Duivel klaar en duidelijk. “Het kan me niet schelen, eerlijk. Dat hoort ook bij het voetbal: het gaat op en neer. Ik speel nu al tien jaar professioneel voetbal en daarvan is er eigenlijk maar een half jaar dat een beetje neerwaarts was. De andere 9,5 jaar ging het heel goed. Daar kan ik heel tevreden over zijn, want bij veel andere spelers gaat het constant op en neer. Ik heb het gevoel dat ik beetje bij beetje beter ben geworden. In die periode onder Mourinho heb ik misschien zelfs het meeste geleerd over voetbal en hoe ik met dat soort situaties moet omgaan. Ik was toen pas 21 jaar oud, niemand gaat op die leeftijd altijd spelen. Als ik zie hoeveel wedstrijden ik al heb kunnen spelen in mijn carrière, kan ik alleen maar gelukkig zijn.”

Player of the Year

De Bruyne is samen met Liverpool-speler Mohamed Salah dé topfavoriet om dit jaar de Player of the Year-award weg te kapen in de Premier League. Opvallend genoeg werd ook de Egyptische ster, een ex-speler van Chelsea, net zoals de Bruyne afgedankt door Mourinho. Of het niet opvallend is dat net zij dan de pannen van het dak spelen dit seizoen? “Ik denk dat het toont hoe sterk Salah en ik allebei zijn”, wist De Bruyne te vertellen. “Als iemand je zegt dat je niet goed genoeg bent, maar je zelfvertrouwen hebt en de beslissing maakt om voetbal te spelen, dan kan je het toch redden. Natuurlijk moet iedereen dan wel een systeem en speelstijl hebben die hem ligt. Zowel Salah als ik hebben nu waarschijnlijk iets gevonden dat ons duidelijk beter ligt dan vroeger, maar dat geldt ook voor veel andere voetballers.”

Foto: Photo News

“Mensen praten er nu waarschijnlijk over omdat we allebei door Mourinho gecoacht werden en we het toevallig dit seizoen allebei fantastisch doen, maar elke coach heeft spelers gehad die het niet goed deden onder hem en die nadien toch nog mooie carrières hebben gehad. Zelf denk ik daar niet veel over na. Zo is het voetballeven gewoon!”

Bij de vorige confrontatie tussen beide teams in december, toen City met 1-2 ging winnen op Old Trafford, ontstond een klein schandaal na de partij toen er in de bezoekende kleedkamer heel luide muziek begon te spelen. Dat was duidelijk niet naar de zin van Mourinho, die zijn beklag ging doen en vervolgens met water en melk werd bekogeld. Ook Romelu Lukaku was bij die incidenten betrokken. “Of we het volume volledig omhoog zullen draaien als we winnen? Het volume staat altijd hoog. Dat is onze manier om ons op wedstrijden voor te bereiden, ik denk dat het ons ontspant”, vertelde De Bruyne over het incident.

“We doen het zeker niet om tegenstanders te irriteren. Veel voetbalteams bereiden zich voor op die manier. Als mensen dat slecht opnemen en denken dat we het doen om hen te pesten, dan spijt het me zeer, maar we doen dat enkel voor onszelf. De kleedkamers van beide teams zijn nu eenmaal vaak dicht bij elkaar en wij horen het soms ook van andere ploegen. Ik denk niet dat het onrespectvol is. Wie bij ons de DJ is? Dat varieert. Zolang ze maar geen Braziliaanse muziek draaien!”

Foto: AFP

Geen Braziliaanse muziek, met een pak Brazilianen in het team is dat waarschijnlijk geen sinecure. Het mag wel duidelijk zijn dat de sfeer bij City goed zit, iets wat zich ook afstraalt aan de manier waarop veel spelers plaagstootjes uitdelen aan elkaar. Vooral middenvelder Bernardo Silva lijkt daar in de brokken te delen. “Het is inderdaad altijd hij die geplaagd wordt. Omdat hij zo klein en vriendelijk is, denk ik. Als we iets doen met hem, vindt hij het nooit erg. Als we iemand een loer willen draaien, kiezen de Brazilianen bijna altijd hem.

Voor Manchester United komt de confrontatie met stadsrivaal City misschien wel op een uitgelezen moment, want afgelopen dinsdag gingen de Citizens nog pijnlijk met 3-0 onderuit in de Champions League-kwartfinale tegen Liverpool. “Dat was teleurstellend, maar ik wijt dat niet aan onze eigen prestatie. We kregen maar vier of vijf kansen tegen, als Liverpool er daarvan drie scoort is dat hun kracht. Zij zijn het best omgesprongen met de kansen die ze kregen, aanvallend brachten wij niet genoeg. De laatste keer dat we een wedstrijd verloren, hadden we onmiddellijk een goede reactie in huis. Ik zeg niet dat we tegen United gaan winnen, het zal lastig zijn. Maar we gaan er alles aan doen.”