Politie zoekt getuigen in moordzaak waarbij bewakingsagent werd neergeschoten

Op vrijdag 19 januari 2018 openden twee zwaargewapende mannen het vuur op twee bewakingsagenten. Één van hen overleed ter plaatse, de tweede man werd zwaargewond. De speurders zijn nog steeds op zoek naar de daders en verspreiden daarom een nieuw opsporingsbericht.

De twee zwaargewapende mannen openden op 19 januari iets na middernacht het vuur op twee agenten die voor het ‘hotel du Val Fayt’ stonden in Fayt-Lez-Manage, een dorp in de Belgische provincie Henegouwen, en een deelgemeente van de Waalse gemeente Manage. Eén van de slachtoffers overleed ter plaatse, de tweede man werd zwaargewond.

De daders verplaatsten zich met een zwarte Mercedes Vito bestelwagen die gestolen werd op 19 december 2017 in de rue de la Croyère in Perulwez. Dit voertuig werd teruggevonden op 7 februari 2018 in de buurt van de brug Besonrieux (canal du Centre) en de rue de la petite Suisse. De nummerplaat die op het voertuig hing, werd gestolen in La Louvière op 22 december 2017.

De speurders zijn nog steeds op zoek naar de daders van deze moord en doen een oproep naar getuigen die iets verdachts gezien zouden hebben in de buurt waar de bestelwagen werd teruggevonden.

Hebt u meer informatie over deze zaak, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300. Discretie wordt verzekerd. Getuigen kan ook via opsporingen@police.belgium.eu.