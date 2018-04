“Pedofielen krijgen een tweede kans, waarom mijn zus niet?”

Er staan vijf boekentasjes klaar in Ranst, voor de zoontjes van twee Antwerpse ISIS-weduwen die in Syrië vastzitten. Hun families willen de kinderen opvangen in België. “Het idee dat mijn neefjes later jihadisten worden, kan ik niet verdragen”, zegt Jessica, de oudere zus van de veroordeelde ­Tatiana Wielandt.