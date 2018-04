Vanochtend uur aanschuiven door ongeval richting kust, extra treinen ingelegd

Op de E40 richting kust is zaterdagochtend een ongeval gebeurd in Beernem. De linker- en middenrijstrook waren er een tijd lang versperd, met een file van een uur tussen Gent en Oostende tot gevolg. Intussen meldt het Vlaams Verkeerscentrum dat de weg weer is vrijgemaakt.

Op de E40 is vanochtend ter hoogte van Beernem een ongeval gebeurd met een terreinwagen met aanhangwagen die met hout geladen was. Daardoor waren twee rijstroken versperd en moest het verkeer over de pechstrook. Wie naar de kust reed, moest rekenen op een uur extra reistijd. Intussen is het ongeval afgehandeld, maar mogelijk is er nog een tijdje hinder.

#E40 Ongeval Beernem ? Kust afgehandeld. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 7 april 2018

Eén uur file op de #E40 naar Oostende, door een ongeval tussen Aalter en Beernem.



Wie naar de oostkust wil, kan beter via de #E34 rijden. Daar is er wel 20 min vertraging aan de werken bij Maldegem. pic.twitter.com/2z4D4zaTYu — VRT Verkeer (@verkeersanker) 7 april 2018

Extra treinen

De NMBS heeft voor dit zonnige weekend extra treinen ingelegd richting kust. Zowel zaterdag als zondag worden er dertien extra treinen ingezet. Daarnaast wordt ook de capaciteit van een aantal reguliere treinen tussen Antwerpen-Centraal en Oostende versterkt. Het uitgebreide treinaanbod zorgt elke dag in totaal voor meer dan 10.000 extra zitplaatsen.