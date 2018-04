Batshuayi geeft toe dat hij wel eens deze regel brak bij Chelsea: “Anders was ik doodgegaan”

Michy Batshuayi speelt sinds de afgelopen wintermercato op huurbasis bij Borussia Dortmund. Die tijdelijke overstap legde de Rode Duivel geen windeieren, want hij lijkt gelukkig bij zijn nieuwe team en scoorde in acht Bundesligawedstrijden al zes keer. Mogelijk ligt dat aan het feit dat hij in zijn periode bij Chelsea wel eens een opvallende regel aan zijn laars lapte. “Ik ging wel eens futsal spelen als ik niet veel speelminuten kreeg, ook al mocht dat niet”, gaf Batsman toe aan Onze Magazine.

“Ik moest met het spelletje bezig blijven, ook als ik niet veel speelminuten kreeg. Zo bleef ik fit”, verklaarde Batshuayi over de kwestie. “Bij een club mag dat normaal niet, maar ik deed het toch. Voor mijn mentale gezondheid was het ook goed. Zo bleef ik met mijn gedachten ook bezig. Als ik dat niet had gedaan, zou ik nu dood zijn. Bij Chelsea heb ik dat nooit aan iemand verteld, maar nu geef ik dat wel toe.”

“Als je niet meer speelt, kan je niets meer. Je weet niet meer hoe je moet lopen of de bal moet controleren. Zelfs andere spelers vroegen me hoe ik dat bleef kunnen, maar ik heb nooit iets gezegd. Als ik in België ben, maak ik mezelf één of twee uur helemaal kapot door futsal te spelen. Voor mij is dat gewoon ee nvereiste, ik voel me beter en meer vrij als ik het doe. Ik speel ook met echte futsalspelers, ze zijn heel sterk. Ik denk ook dat ik het mijn hele leven zal blijven doen. Ik heb het echt nodig.”