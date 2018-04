Zuhal Demir (N-VA): “Het is bijna te laat: radicale, islamistische regimes worden steeds sterker in Vlaanderen”

De controversiële partij Islam deed de laatste dagen heel wat stof opwaaien. Onder meer het voorstel om het openbaar vervoer gescheiden te maken voor mannen en vrouwen, schoot bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat. Zo ook bij staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA). In een uitgebreid Facebookbericht uit ze in klare taal haar ongenoegen. “Er is geen plaats voor religieus fanatisme en buitenlandse dictators of een mix daarvan, in Vlaanderen.”

De politieke partij trekt de komende verkiezingen al zeker in 28 gemeenten naar de kiezer, maar dat gebeurt niet zonder kritiek. Vooral de Vlaamse politici laten uitgebreid van zich horen. Zo liet staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) al weten dat hij “walgt” van de partij en hun voorstellen “dikke leugens zijn”.

Nu doet ook Zuhal Demir (N-VA), de staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, een betoog op haar Facebookpagina. In een uitgebreid bericht waarschuwt ze de maatschappij voor de islamitische regimes die steeds sterker worden in Vlaanderen. “We kunnen de alarmklok blijven negeren en steeds weer op ‘snooze’ drukken als dergelijk nieuws opduikt. Ik hoor nu al de stemmen van diegenen die dit gaan relativeren en helemaal zo erg niet vinden. Maar het is bijna te laat: radicale, islamistische regimes worden steeds sterker in Vlaanderen.”

Volgens Demir moet de politiek het voortouw nemen in het veroordelen van dergelijke partijen. Foto: Photo News

“Topje van de ijsberg”

Dat Demir het wél erg vindt, is duidelijk. Ze noemt de partij Islam het topje van de ijsberg en waarschuwt voor wat eronder zit. “We veroordelen terecht met woorden wat boven het wateroppervlak uitsteekt”, klinkt het. “Maar het fundament is wat eronder zit. En dat laten we te vaak ongemoeid in het publieke debat en de politiek.”

Over welk fundament ze het dan precies heeft? Over de interpretatie van een religie, de islam in dit geval. Een interpretatie die, volgens Demir, vandaag vaak weinig te maken heeft met de religieuze belevenis, maar wel met een maatschappijvisie die haaks staat op de normen en waarden die in Vlaanderen gekoesterd worden.

“Vlaanderen is religie gaan beschouwen als iemands innerlijke overtuiging die weinig tot geen invloed heeft op de maatschappij. Dat hoort het ook te zijn. De islam, zoals velen ze interpreteren, is dat niet. Het is geen toeval dat in Turkije de politiek opmars van Erdogan hand in hand gaat met oprukkende islam. De ene versterkt de andere.”

Politiek moet voortouw nemen

Demir haalt ook voorbeelden aan. Onder meer een uit haar thuisstad Genk, waar Milli Görüs, een organisatie die banden heeft met het Turkse regime, op zoek is naar een gebouw om een school op te richten. “Is er iemand die gelooft dat dit gebeurt in het kader van een betere samenleving? Gelooft u oprecht dat daar gelijkheid van man en vrouw centraal gaat staan? Dat holebi rechten daar vruchtbare grond vinden?”

Volgens Demir moet de politiek het voortouw nemen, zonder rekening te houden met de stemmen die daarbij verloren kunnen gaan. “Het is mijn taak om als Vlaamse politica te zeggen dat zijn maatschappijvisie (die van Erdogan, nvdr) niet verenigbaar is met de Westerse. En ik verwacht hetzelfde van mijn collega’s. Ik hoef uw stem niet als ik daarvoor in ruil plaats moet maken voor meer ongelijkheid tussen man en vrouw. Dat is het mij niet waard. Er is geen plaats voor religieus fanatisme en buitenlandse dictators of een mix daarvan, in Vlaanderen.”

Niet strafbaar

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke uitte zijn bedenkingen via Twitter: “Gescheiden busvervoer voor vrouwen en mannen? Dat is gewoon flagrant in strijd met Grondwet en EVRM. Kan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dit onderzoeken en klacht indienen?”

Dat instituut kreeg naar eigen zeggen al meerdere meldingen over de partij. “Het Instituut veroordeelt de woorden van de partij Islam”, klinkt het. “Omdat ze seksistisch zijn en stereotypen in de hand werken. Ze kunnen echter niet veroordeeld worden op basis van de seksismewet. Om op basis van deze wet veroordeeld te kunnen worden, moet het gedrag in kwestie immers gericht zijn tegen één of meerdere specifieke, identificeerbare personen. Dit is hier, voor zover ons nu bekend, niet het geval.”

Het gebeurt niet vaak dat de Wetstraat volledige eensgezindheid toont, maar de controversiële partij Islam lijkt de neuzen in één richting te zetten. Er wordt zelfs geopperd om de partij te verbieden, maar dat is niet vanzelfsprekend.

