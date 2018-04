Lukaku verkozen tot Speler van de Maand bij Manchester United

Romelu Lukaku is door de fans van Manchester United verkozen tot Speler van de maand maart, zo maakte de club vrijdagavond bekend. Voor Big Rom is het de eerste keer dat hij Speler van de Maand is bij de Mancunians, sinds zijn aankomst vorige zomer op Old Trafford. Met 71 procent van de stemmen haalde hij het van Nemanja Matic en Ashley Young.

Vorig weekend hielp de 24-jarige Rode Duivel met zijn honderdste Premier League-doelpunt United nog voorbij Swansea (2-0). Lukaku werd zo eveneens de jongste buitenlandse speler ooit met honderd doelpunten in de Premier League achter zijn naam. Het was zijn vierde doelpunt van de maand, zijn 26e in totaal in alle clubcompetities samen. Daarnaast was hij ook nog eens goed voor acht assists.

“Ik wil op de eerste plaats de fans bedanken”, liet Lukaku weten. De spits staat zaterdagavond met United voor de loodzware Manchester Derby op bezoek bij City. Als United verliest, is de vijfde landstitel voor de stadsgenoten een feit. “Het is belangrijk dat we het seizoen op niveau afsluiten. Manchester United moet altijd mikken op de hoogste plaats in de stand. Er zijn bepaalde standaarden waaraan deze club moet voldoen.”

Bij de Mancunians is Big Rom wekelijks een van de eerste namen die José Mourinho op het wedstrijdblad zet. “Hij is echt een belangrijke kerel voor mij”, bekende de Portugees, die zijn bewondering voor Lukaku niet onder stoelen of banken steekt. “Hij is een van die jongens die ik kan vertrouwen: ik hou van zijn karakter en gedrag. Voor mij gaat het niet om de doelpunten die hij scoort, maar om hetgeen hij bijdraagt aan de ploeggeest.”