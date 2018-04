Minder dan 8.000 Belgische fans krijgen WK-ticket toegewezen

Brussel - Sinds de start van de ticketverkoop in september 2017 hebben 7.903 Belgische fans een ticket voor een wedstrijd op het WK voetbal in Rusland toegewezen gekregen. Dat bevestigde een woordvoerder van de Wereldvoetbalbond FIFA zaterdag aan persagentschap Belga.

In februari communiceerde de FIFA dat 8.486 Belgische fans een WK-ticket hadden aangevraagd. Na de eerste drie verkoopfases moest de FIFA alle tickets nog wel definitief toewijzen. Liefst 1.185 onder hen kregen een negatief antwoord, omdat de vraag het aanbod oversteeg.

In de meest recente verkoopfase, die liep van 13 maart tot 3 april, kochten slechts 602 Belgen een kaartje voor de neutrale vakken. Op 18 april begint de laatste verkoopfase. Deze periode loopt tot 15 juli, de dag van de finale, en fans kunnen lastminutedeals op de kop tikken. In deze fase worden enkel zitjes in neutrale vakken verkocht.