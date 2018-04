Betrokken bij vechtpartij, daarna overreden door auto en overleden

Anhée - In de Naamse gemeente Annevoie (Anhée) is zaterdagochtend rond 2.30 uur een persoon om het leven gekomen. Dat heeft het parket van Namen meegedeeld. Er was eerst een vechtpartij waarbij drie mensen, die eerder samen op café zaten, betrokken waren. Een van die drie werd overreden door een auto.

Bij de aankomst van de hulpdiensten, een half uur na het voorval, was het slachtoffer nog bij bewustzijn, maar niet veel later overleed die persoon alsnog. De twee mensen die in de auto zaten werden opgepakt. Verschillende getuigen moeten nog verhoord worden.