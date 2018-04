Herve - De bestuurster van een auto is na een zware aanrijding met een vrachtwagen, zaterdagochtend in het Luikse Julémont (Herve), uit haar auto geworpen. Dat meldt het parket van Luik zaterdagvoormiddag. De vrouw zou zwaargewond zijn.

De vrouw was op de terugweg van een nachtshift en probeerde in te voegen op een rijksweg in Julémont. De precieze omstandigheden van het ongeval moeten nog bevestigd worden, maar het lijkt erop dat de vrouw de weg afsneed van een vrachtwagen die aangereden kwam.