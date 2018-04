Sensatie in Championship: Cardiff mist twee (!) penalty’s in extra tijd, Wolves vrijwel zeker van promotie

WAT EEN SLOTFASE! Cardiff mist twee (!) strafschoppen in de extra tijd, @Wolves met anderhalf been in de Premier League! #CARvWOL 0?-1? pic.twitter.com/EyFHz6CiEO

The Championship, ofwel de Engelse tweede klasse, lijkt in een beslissende plooi te zijn gevallen. Leider Wolverhampton Wanderers ging met 0-1 winnen op het veld van eerste achtervolger Cardiff City en is zo goed als zeker van de titel. Cardiff liet het overigens zelf liggen: de Welshe ploeg miste maar liefst twee penalty’s in de extra tijd.

De Wolves waren in de tweede helft op voorsprong gekomen na een fantastische vrije trap van Ruben Neves (0-1). Wolves-aanvoerder Coady beging in de extra tijd een fout op de ingevallen Madine, maar diezelfde Madine trapte vervolgens zijn strafschop op doelman Ruddy. Luttele momenten later leek Cardiff een geschenk uit de hemel te krijgen met een tweede strafschop. Deze keer was het Junior Hoilett die mocht aanleggen, maar de Canadees ramde de bal op de deklat. Ref Mike Dean floot vrijwel meteen daarna af, waardoor Cardiff verweesd achterbleef.

Met nog vijf wedstrijden te gaan heeft Wolverhampton Wanderers 89 punten, dat zijn er negen meer dan Cardiff. Nummers drie en vier Fulham en Aston Villa volgen al op respectievelijk veertien en zestien eenheden, maar hebben wel nog een wedstrijd tegoed. De kampioen en nummer twee promoveren rechtstreeks naar de Premier League, de nummers drie tot en met zes spelen een playoff voor het laatste promotieticket.