Hommeles bij Portugese topclub: voorzitter schorst 19 spelers na clash op sociale media

Bruno de Carvalho, voorzitter bij Sporting Lissabon, ligt op ramkoers met een groot deel van zijn spelersgroep. Na de met 2-0 verloren heenwedstrijd van de kwartfinales in de Europa League tegen Atlético Madrid uitte Carvalho scherpe kritiek op Facebook, waarna verschillende spelers hem van antwoord dienden. De voorzitter schorste hierop de reagerende voetballers.

“In plaats van met 22 zoals ik wenste, hebben we met negen gespeeld, en dat kwam ons duur te staan”, schreef Carvalho. “En het doet alleen maar meer pijn om duidelijke tekortkomingen van internationals en ervaren spelers te moeten zien.” Deze kritiek schoot bij de voetballers in het verkeerde keelgat. Negentien spelers, waarbij Rui Patricio en William Carvalho die met Portugal de Europese titel in 2016 veroverden, deelden vrijdagavond een boodschap. “Wij zijn Sporting Clube de Portugal”, klonk het onder meer. “Wij werken ons in het zweet, strijden en eren altijd het shirt dat we dragen. Wij geloven niet in perfecte spelers.” Voorts vroegen ze om het nodige “respect en steun”. Voorzitter Carvalho liet het hier niet bij en sloeg terug. “Verwende kinderen die niemand respecteren. Sporting Portugal is geen bananenrepubliek.” Hij voegde eraan toe dat de negentien voetballers “een onmiddellijke schorsing en disciplinaire sanctie” zullen krijgen.

Sporting, momenteel derde in de Primeira Liga, ontmoet zondag Paços de Ferreira, maar zal dus allicht aantreden zonder de geschorste spelers. De terugwedstrijd in de Europa League staat volgende donderdag op de agenda.