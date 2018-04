Hij krijgt er niet genoeg van: Ronaldo pakt uit met ge-wel-di-ge omhaal op training

Waar was jij toen Cristiano Ronaldo zijn magistrale retro scoorde in de Champions League tegen Juventus? Die vraag zullen heel wat voetbalfans binnen enkele jaren nog stellen op café. De omhaal van de Portugees van Real Madrid ging de wereld rond, maar Ronaldo zou Ronaldo niet zijn als hij daarmee tevreden zou zijn voor de rest van zijn carrière. Nog dezelfde week pakte CR7 uit met een geweldige retro op training bij Los Blancos. Alsof het niets is...

Bekijk hier nogmaals de nu al legendarische omhaal van Ronaldo tegen Juventus.