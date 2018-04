Meisje (14) in levensgevaar na crash: dronken bestuurder vlucht met haar weg en valt getuige aan die wil helpen

Assenede - In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Assenede een man de controle over zijn stuur verloren. Dat meldt het Oost-Vlaamse parket. Een meisje dat bij hem in de auto zat, raakte daarbij levensgevaarlijk verwond. De bestuurder vluchtte weg met het gewonde meisje en een andere medepassagier, en deelde klappen uit aan een getuige die wilde helpen.

In de nacht van 6 april op 7 april vond een zwaar verkeersongeval plaats in Assenede in de Kapellestraat. Een man uit Zelzate van 37 jaar oud verloor de controle over zijn stuur en reed tegen 2 geparkeerde voertuigen. Eén passagier, een meisje van 14 jaar oud uit Assenede, werd hierbij zwaargewond. Ze verkeert in levensgevaar.

Samen met een andere passagier en het gewonde meisje nam de bestuurder de benen. Een buurtbewoner die het ongeval heeft gehoord, trachtte het meisje te helpen maar kreeg hierbij slagen van de bestuurder waardoor hij zeven dagen arbeidsongeschikt is.

De bestuurder kon uiteindelijk door de politiediensten gevat worden en werd gearresteerd. Hij werd zaterdagnamiddag voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter wegens vluchtmisdrijf met gewonden, dronkenschap, schuldig verzuim, opzettelijke slagen en verwondingen en weerspannigheid. De andere passagier is nog op de vlucht.