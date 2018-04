Concurrent Mignolet pakt uit met wereldsave én indrukwekkende cijfers

Het leek een onbegrijpelijke keuze, toen Liverpool-coach Jürgen Klopp de nochtans sterk spelende Simon Mignolet naar de bank verwees. De Duitser bombardeerde Loris Karius tot eerste doelman bij The Reds. Dat deed hij het seizoen daarvoor ook al eens, maar toen flopte Karius. Nu toont de ex-goalie van Mainz wél wat hij in zijn mars heeft. Tegen Everton pakte hij alweer uit met een cruciale save en hield hij nog maar eens de nul. Karius heeft zijn criticasters het zwijgen opgelegd.

In de loop van het seizoen kreeg Karius zijn kans tegen Arsenal, West Brom en Leicester. Klopp was duidelijk tevreden over de doelman die hij in de zomer van 2016 naar Anfield haalde. Op 14 januari startte Karius dan ook in de topper tegen Manchester City en Klopp was duidelijk. “Loris is de nummer één.”

En de coach kreeg deze keer geen spijt van zijn keuze. In tegenstelling tot een jaar eerder overtuigde de Duitse doelman nu wel. Karius speelde 14 competitiewedstrijden en daarin verloor Liverpool slechts twee keer. Bovendien hield hij zeven keer de nul. Vijf van zijn clean sheets liet hij in 2018 noteren. Enkel Tottenham-doelman Hugo Lloris doet met zes stuks in dit kalenderjaar beter.

Loris Karius has now kept 5 Premier League clean sheets in 2018; Hugo Lloris (6) is the only goalkeeper with more.



Stepping up. pic.twitter.com/Do3RG0ChmO — Squawka Football (@Squawka) 7 april 2018

Karius speelde bovendien ook alle negen Champions League-partijen tot dusver. Daarin was het nummer één van Liverpool goed voor zes clean sheets. Straffe cijfers die Klopp in het gelijk stellen. Karius onderstreepte zijn sterke vorm in de derby tegen Everton met een broodnodige en sterke save. En Mignolet? Diens tijd bij Liverpool lijkt voorbij.