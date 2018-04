Vrouwenvoetbal op z'n best: Red Flame wordt slachtoffer van gruwelijke panna

De Red Flames beleefden vrijdag een dramatisch wedstrijdeinde in de WK-kwalificatiewedstrijd in Leuven tegen Portugal. Een kopbaldoelpunt van Tine De Caigny leek de Belgen in de blessuretijd de drie punten te bezorgen, maar de bezoeksters scoorden in een dolle slotfase nog tegen van op de stip. Dat gebeurde na hands van Davina Philtjens én een fantastische dribbel van Jessica Silva. Door de benen van de arme Laura Deloose: gruwelijk!

