Meerdere doden bij aanslag met bestelwagen in Münster, dader pleegt zelfmoord

In het Duitse Münster is een bestelwagen op een terras ingereden. Daarbij kwamen zeker drie slachtoffers om het leven en raakten twintig personen gewond. Het zou gaan om een aanslag, melden Duitse media. De bestuurder van het voertuig heeft zichzelf doodgeschoten.

De bestelwagen reed zaterdagmiddag in op het terras van het bij de inwoners en toeristen populaire café-restaurant Gaststätte Kiepenkerl in de historische binnenstad van Münster, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Zeker drie personen zouden het niet hebben overleefd, meldt de lokale overheid. Ook zouden er circa twintig gewonden zijn gevallen, van wie er minstens zes in levensgevaar verkeren.

Aanslag?

De autoriteiten gaan uit van een aanslag, schrijft Bild. Inmiddels heeft de politie bekendgemaakt dat de chauffeur van het voertuig overleden is. Hij schoot zichzelf dood. Over het motief van de dader is nog niets bekend.

De politie roept verder mensen op de omgeving te mijden. Een deel van de binnenstad is afgesloten. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ook zijn er politiehelikopters ingeschakeld.

Verdacht object

In het busje werd een verdacht object aangetroffen. Dat heeft de politie gemeld. De ruime omgeving van het incident is afgezet. Om wat voor een voorwerp het gaat en of er nog gevaar dreigt, is nog niet duidelijk.

Geen andere daders

Er bestond enige tijd onduidelijk over de vraag of de bestuurder in zijn eentje handelde. Eerder werd bericht dat de politie nog op zoek was naar één of twee mededaders. Dat is niet (langer) het geval, aldus een woordvoerster.

Exact een jaar na aanslag Stockholm

Dag op dag een jaar geleden reed een vrachtwagen in op een mensenmassa in een voetgangersgebied in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Vijf mensen, onder wie een Belgische vrouw, overleefden die aanslag uiteindelijk niet. Het is momenteel niet duidelijk of de feiten op enige wijze verband met elkaar houden.

Bloeddonaties

Het lokale universitair ziekenhuis roept mensen op om bloed te doneren naar aanleiding van het incident.

De Duitse regering heeft haar medeleven betuigt aan de slachtoffers en gewonden. “Verschrikkelijk nieuws uit Münster”, schrijft regeringswoordvoerster Ulrike Demmer op Twitter. “Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun naasten.”