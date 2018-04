Politie pakt man op die mentaal gehandicapte zoon meer dan 20 jaar opsloot in kooi

De Japanse politie heeft een man opgepakt die zijn zoon met mentale beperking meer dan twintig jaar lang had opgesloten in een krappe kooi. Dat melden plaatselijke media zaterdag.

De 73-jarige Yoshitane Yamasaki hield zijn 42-jarige zoon vast in een huis in de stad Sanda, in het westen van Japan. Dat zegt een woordvoerder van de politie, die verder geen details wenst te geven.

De lokale media schrijven dat de zoon werd vastgehouden in een prefabhut naast het huis van de vader. Hij zat er opgesloten in een houten kooi die 1 meter hoog en 1,8 meter lang is.

De verdachte heeft de feiten toegegeven, schrijven de lokale media nog. “Ik heb mijn zoon gedwongen om meer dan twintig jaar lang in een kooi te leven, omdat hij mentale problemen had en kuren uithaalde”, zou hij volgens de openbare omroep NHK aan de autoriteiten verklaard hebben. Hij benadrukte dat zijn zoon eten kreeg en af en toe een bad kon nemen.

Het slachtoffer werd naar een zorginstelling overgebracht.