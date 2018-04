Toeval? Exact een jaar geleden reed een vrachtwagen in op een mensenmassa in Stockholm

De stad Münster werd zaterdagmiddag opgeschrikt door een vreselijke aanslag. Een bestuurder is er met een bestelwagen in het oude stadsgedeelte ingereden op een mensenmassa. Daarbij zouden zeker drie mensen zijn omgekomen. Opvallend: de aanslag vond exact een jaar plaats na een gelijkaardige aanslag in Stockholm, waarbij uiteindelijk vijf mensen het leven lieten.

Een jaar geleden reed een vrachtwagen rond 15.00 in op een mensenmassa in Drottninggatan, een drukke winkelstraat in de Zweedse hoofdstad. De vrachtwagen reed voetgangers aan en is daarna in een filiaal van winkelketen Ahléns vastgereden. Bij de aanslag vielen negentien slachtoffers, waaronder vijf dodelijke. Een van de gewonden overleed enkele weken later. Bij de dodelijke slachtoffers was een Belgische vrouw van 30 uit Lembeek (Halle).

De 39-jarige vermoedelijke dader van de aanslag was eerst voortvluchtig, maar werd zes uur na de terreurdaad opgepakt. Dat gebeurde dankzij twee alerte getuigen.