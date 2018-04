Invaller Thorgan Hazard schittert met twee doelpunten, ook Origi is beslissend

Borussia Mönchengladbach klopte Hertha Berlijn met 2-1. Kalou zette de bezoekers vlak voor rust op 0-1, maar invaller Thorgan Hazard wiste de achterstand eigenhandig uit. Hij scoorde binnen het laatste kwartier tweemaal op enkele minuten tijd. Hazard was bij de rust ingevallen.

De Rode Duivel hing de bordjes eerst in evenwicht met een knappe volley met zijn linker. Enkele minuten later ging de bal op de stip en zette de jongere broer van Eden zich achter de bal. Hij deed het net zoals zijn oudere broer: de doelman de verkeerde kant opsturen en de bal vervolgens rustig binnenduwen. Zo bezorgde hij zijn ploeg een deugddoende zege.

Wolfsburg klopte Freiburg met 0-2. Didavi opende al vroeg de score, na amper twee minuten deed hij de netten al trillen. In het slot ontbond Divock Origi, die eerder Dimata was komen vervangen, zijn duivels. De spits zette zijn man heerlijk in de wind met een onnavolgbare dribbel. Met een zoolbeweging speelde hij zijn opponent door de benen. Origi legde achteruit voor Didavi en opnieuw legde de eindstand vast. Koen Casteels keepte bij de Wolven de hele partij.

Mönchengladbach (40 ptn) is achtste, Wolfsburg (29 ptn) pakt belangrijke punten in de degradatiestrijd en staat op de vijftiende stek.