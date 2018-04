Studente (21) getuigt: “Plots kwamen schreeuwende mensen aangerend”

In de Duitse stad Münster zijn zaterdagmiddag zeker vier personen om het leven gekomen, nadat een bestelwagen op een terras inreed. Getuigen vertellen over het verschrikkelijke incident.

De 21-jarige studente Lena was samen met vrienden aan het fietsen in de stad toen het busje op het terras inreed. “Plots kwamen allemaal schreeuwende mensen aangerend”, zegt ze tegen Bild. “Ze riepen: ‘Ga weg, ga weg, er is iemand op mensen ingereden. Het is terreur.’ We hebben verder niet veel gezien en zijn vertrokken, maar we waren bang dat er nog een bom zou ontploffen of dat er op ons geschoten zou worden.”

Een ooggetuige verklaart verder: “Ik hoorde een luide, doffe knal en opeens schreeuwden er allemaal mensen ‘O mijn god’. Iedereen liep weg. Een minuut later, was de politie al daar.”