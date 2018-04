Kind (6) verwittigt politie omdat vader zijn ex-vriendin in elkaar slaat

Een 34-jarige man is zaterdag opgepakt in het huis van zijn ex-vriendin in het Luikse Fléron. De politie werd op de hoogte gebracht door het zesjarig kind dat de twee samen hebben. Dat is vernomen bij het Luikse parket.

De man had zwaar gedronken en was in de nacht van vrijdag op zaterdag bij zijn ex komen aankloppen. Hij diende de moeder van zijn drie kinderen verschillende slagen toe. Een van die kinderen belde de hulpdiensten.

De man heeft de feiten gedeeltelijk bekend, maar zei dat de vrouw hem ook geslagen had. Het slachtoffer liep over heel haar lichaam kneuzingen op, een open wond en een bloeduitstorting boven haar linkeroog.

Zaterdagnamiddag werd de man opgepakt. Hij stond al bekend bij justitie voor gelijkaardige feiten uit 2013.