Wil je meer privacy op Facebook? Dan moet je betalen, aldus topvrouw

Facebook bevindt zich nog altijd in het oog van de storm vanwege het privacyschandaal, waarbij een data-analysebedrijf (op mogelijk illegale wijze) aan de gegevens van miljoenen Faceboogkebruikers kwam. Maar ook adverteerders weten heel wat over jou. Wie zijn gegevens van die bedrijven wil afschermen, zal daarvoor moeten betalen, aldus Facebook-topvrouw Sheryl Sandberg.

In een interview met het Amerikaanse programma NBC Today sprak Sandberg, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding bij Facebook, over de ontstane heisa rond het privacyschandaal bij haar werkgever.

Facebook neemt het beschermen van de gegevens van gebruikers bijzonder serieus, benadrukt ze. “We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat dergelijke zaken zich niet voordoen.” Toch kan ze niet zeggen dat er geen andere lekken worden gevonden. “We zullen er vast nog wel tegenkomen.”

Adverteerders

Verder laat ze weten dat Facebook de data van gebruikers niet verkoopt of doorspeelt aan adverteerders, maar dat het bedrijf wel toestaat om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden.

Voor wie zijn gegevens voor dergelijke bedrijven voor een deel wil afschermen zijn er verschillende mogelijkheden, stelt de topvrouw. Als je meer privacy wil waardoor je gegevens worden verborgen voor adverteerders, kom je bedrogen uit: die mogelijkheid is er momenteel niet. Maar mocht Facebook die optie wel invoeren dan zou je er voor in de buidel moeten tasten. “Dat zou een betaalde functie zijn”, aldus Sandberg.