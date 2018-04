Vaticaan pakt ambassadeur op voor verspreiding kinderporno

Monseigneur Carlo Alberto Capella, een voormalige diplomaat van de ambassade van het Vaticaan in Washington, is in voorlopige hechtenis geplaatst wegens het bezit en de verspreiding van kinderpornografie. Dat deelde het Vaticaan zaterdag mee.

“De beschuldigde zit in een cel in de barakken van de Vaticaanse gendarmerie en staat ter beschikking van de gerechtelijke autoriteiten”, klinkt het in een mededeling. De man werd in september naar Rome teruggehaald, nadat de Amerikaanse autoriteiten hem in verband hadden gebracht met kinderpornografie. Het Vaticaan weigerde hem te laten terechtstaan in de Verenigde Staten. Hij zit nu voorlopig in een cel op basis van een artikel uit het Vaticaanse strafwetboek, aldus de persdienst van de Heilige Stoel.

Een overtreding van dat artikel kan met een gevangenisstraf van een tot vijf jaar en een geldboete van 2.500 tot 50.000 euro gesanctioneerd worden.

Unicum

Het onderzoek tegen Capella is nog niet afgerond, maar hij kan de eerste beklaagde in een Vaticaanse strafprocedure rond kinderpornografie worden.

De Katholieke Kerk gaat al jaren gebukt onder steeds nieuwe beschuldigingen van die aard. Critici beweren dat er intern niets tegen pedofilie en priesters wordt ondernomen en dat het probleem verdoezeld wordt en dus blijft bestaan.