“Je bent de grootste fout van je ouders”: Pesterijen drijven Pauline (16) tot wanhoop

Een 16-jarige meisje uit de omgeving van Luik heeft geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. Ze wordt al jarenlang gepest en krijgt de meest verschrikkelijke dingen naar haar hoofd geslingerd op Facebook en in telefoontjes. “Je bent helemaal niets waard.”

De kwestie werd aangekaart bij RTL door een bezorgde lezeres. “Pauline (gefingeerde naam) wordt openlijk gepest op Facebook. De pester bedreigt haar en vraagt haar letterlijk om zelfmoord te plegen”, klinkt het. Andere zaken die Pauline voor haar kiezen kreeg: “Je bent niets waard” en “Je bent de grootste fout van je ouders”.

Deze Sabrine nam contact op met Pauline. “Ze zei dat het al ruim drie jaar aan de gang was en dat ze al meerdere klachten heeft ingediend bij de politie. Dat heeft niets opgeleverd, omdat er geen fysiek geweld aan te pas komt.”

Zelfmoordpoging

De pesterijen liepen zo hoog op dat Pauline vorige week zondag een zelfmoordpoging ondernam, meldt Sudpresse zaterdag. Volgens de moeder van het meisje is dat niet de eerste keer.

De vrouw ontdekte de pesterijen een jaar geleden tijdens een bezoek aan een winkelcentrum met haar dochter. “Ze bleef maar beledigende telefoontjes krijgen. Ik nam de telefoon op en zei dat ze ermee op moesten houden, maar ik werd uitgelachen. Voordat ze ophingen, lieten ze weten nooit te zullen stoppen”, aldus de moeder.

Ze sprak vervolgens uitgebreid met de getraumatiseerde Pauline over de kwestie. Ook diende ze klachten in bij de politie, maar dat leverde dus niets op. Pauline wisselde van school, maar ook dat haalde niks uit: haar pester bleef haar beledigen via sociale media. Ondanks gesprekken met een psycholoog resulteerde dat in meerdere zelfmoordpogingen, aldus de moeder.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.