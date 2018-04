Bizar: partners Rode Duivels wilden geen WK-lied van Damso, maar sponsoren nu festival met rapper als headliner

De heisa rond het WK-lied is ondertussen helemaal gaan liggen. De KBVB had daarvoor de Brusselse rapper Damso aangesteld, maar de Vrouwenraad klaagde die keuze in een open brief aan vanwege zijn vrouwonvriendelijke teksten in eerdere liedjes. De sponsors van de Rode Duivels schaarden zich achter die brief en zetten druk op de KBVB, die uiteindelijk bezweek en de deal met Damso verbrak. Vreemd genoeg sponsoren enkele van die partners nog wel het festival Les Ardentes. En wie topt daar de affiche? Juist ja, Damso.