COLUMN. “Coucke moet rotte plekken snijden uit lichaam dat door iedereen als springlevend wordt ervaren”

De taferelen rond de machtsoverdracht bij ­Anderlecht houden mij nogal bezig. In de bedrijfstak voetbal gaat alles net even anders dan elders. Als je in een speelgoedwinkel werkt en een nieuwe chef krijgt dan ben je ook de lul, maar niemand merkt het. Nieuwe chefs willen altijd eerst over iets heen plassen.

Wat nieuwe chefs zo aandoenlijk maakt, is dat we allemaal weten wat ze doen en hoe ze het doen. De eerste dag komen ze gezellig tussen het personeel in zitten in de kantine. Ze vertellen iets over hun ...