Politie treft naakte jongeman (22) aan bedekt in modder: “Ik heb vier mensen vermoord”

Een 22-jarige jongeman moet zich volgende week voor de Amerikaanse rechter verantwoorden voor vier moorden. Orion Krause wordt beschuldigd van het doodslaan van zijn moeder, twee grootouders en diens verzorger. Toen de politie de man aantrof, was hij naakt en zat zijn lichaam onder de modder.

De politie van Groton, een kleine stad in de staat Massachusetts, kreeg op 8 september een verontrustend telefoontje over een naakte jongeman, bedekt in modder. “Hij lijkt een beetje gek en blijft zeggen dat hij vier personen heeft gedood”, klonk het aan de andere kant van de lijn. “We hebben geen idee wie hij is, maar we laten hem in onze achtertuin blijven. Hij heeft hulp nodig.”

Agenten die een kijkje kwamen nemen, troffen de 22-jarige Orion Krause aan in de tuin van Wagner Alcocer, de man die de politie had gebeld. “Ik zag een jonge twintiger in een tuinstoel zitten”, verklaarde agent Gordon Candow later. “Hij was naakt, zat onder de modder en had ook overal kleine sneetjes. Toen ik hem vroeg of alles in orde was, zei hij dat hij vier mensen had vermoord.”

Honkbalknuppel

Een andere agent, James Goodwin, was de eerste die ontdekte dat Krause de waarheid sprak. In het huis naast dat van Alcocer trof hij twee bejaarden in stoelen aan met zwaar hoofdletsel. Vervolgens zag hij een derde slachtoffer: een vrouw op een stoel met haar hoofd op het aanrechtblad. Ook bij haar was er sprake van ernstige wonden aan het hoofd. In een bloemenperkje verderop werd een vierde dode met gelijkaardige verwondingen aangetroffen.

De slachtoffers in het huis zouden geïdentificeerd worden als Elizabeth Lackey (85) en Frank Danby Lackey III (89), de grootouders van Krause, en Elizabeth Krause (60), de moeder van de jongeman. Het andere slachtoffer was Bertha Mae Parker, de 68-jarige verzorgster van het bejaarde koppel. Krause sloeg hen dood met een honkbalknuppel.

“Ik denk dat ik mijn moeder moet vermoorden”

Op de dag van de moorden belde de twintiger nog een van zijn oude leraren, meldt The Boston Globe. Krause zei tegen professor James Haddad. “Ik denk dat ik mijn moeder moet vermoorden.” Hij liet verder weten dat hij iets “slechts” had gedaan, namelijk “geld en de auto van zijn moeder gestolen”.

Volgende week woensdag begint proces tegen Krause. Hij wordt beschuldigd van het plegen van de vier moorden.