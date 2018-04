Een nieuwe speeldag in La Liga, een nieuwe geweldige vrije trap (en hattrick) van Messi

FC Barcelona nam het op de 31e speeldag in La Liga op tegen Leganes. De Blaugrana stonden bij de rust al 2-0 voor dankzij twee doelpunten van, wie anders, Lionel Messi. Vooral zijn eerste was een pareltje met een rake vrije trap. Na de pauze maakte Nabil El Zhar het even spannend maar Messi ontnam de bezoekers alle hoop met zijn derde van de avond: 3-1. In de stand telt Barça nu 79 punten, twaalf meer dan Atlético Madrid dat zondag op bezoek moet bij stadsrivaal Real.

