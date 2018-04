Lichaam van pasgeboren baby gevonden door flatbewoners: “In zak op balkon gegooid”

Bewoners van een flat in het Nederlandse Schiedam deden zaterdagmiddag een gruwelijke ontdekking op hun balkon: het stoffelijk overschot van een baby. Omwonenden stellen dat het kindje in een zak werd gestopt en op het balkon werd gegooid. De politie is op de hoogte van dat verhaal.

Het lichaampje werd rond 16.00 uur aangetroffen. Het gaat om een pasgeboren baby. De politie doet onderzoek, maar kan nog niet zeggen hoe het stoffelijk overschot daar terechtkwam en hoe lang geleden de baby overleden is, meldt het Algemeen Dagblad.

Wel is duidelijk dat de bewoonster van de flat niet de moeder is van het kind. Wie dan wel de ouders zijn, is onduidelijk. De politie roept hen dringend op zich te melden. “We maken ons met name zorgen om de moeder. Mogelijk heeft zij (medische) hulp nodig”, aldus een woordvoerster.

Rechercheurs maken op dit moment een 3D scan van het balkon waar het overleden babytje gevonden is #Stationsstraat #Schiedam. Heeft u tips of informatie die kan helpen in het onderzoek, laat het ons weten via 0900-8844. pic.twitter.com/aKDe3SqDml — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) 7 april 2018

In zak naar balkon gegooid

Omwonden vertellen tegen de Nederlandse krant dat het pasgeboren kindje vermoedelijk in een zak vanaf het naastgelegen balkon zou zijn gegooid. De politie is bekend met dat verhaal. “Helaas kennen wij dit alleen van horen zeggen. We roepen degene die dit gezien zou hebben op om contact met ons op te nemen.”