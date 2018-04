Dronken dertiger crasht en vlucht weg terwijl zijn stiefdochter (14) voor haar leven vecht

Assenede - Een meisje van veertien vecht na een zwaar verkeersongeluk in het Oost-Vlaamse Assenede voor haar leven. Haar dronken stiefvader (37) uit Zelzate crashte in het holst van de nacht tegen enkele geparkeerde wagens. Een buurtbewoner die het meisje te hulp wou schieten, deelde in de klappen.

Dat hij al zwaar boven zijn theewater was, hield een man van 37 niet tegen om rond 3 uur ’s nachts nog in zijn wagen te springen. Op de passagierszetel: zijn stiefdochter van 14 en een vriend van 17. Waar ze naartoe reden, is niet geweten. Wel dat hij zo dronken was dat hij in het centrum van Assenede tegen twee geparkeerde wagens reed. Met hoge snelheid. De klap was enorm, met een auto die over de kop vloog. Maar vooral zijn stiefdochter bleek er erg aan toe. Ze was niet bij bewustzijn en had dringend medische zorgen nodig. Maar dat leek het minste van de zorgen van de dronken bestuurder.

Geen hulp, maar klappen

Een buurtbewoner schrok wakker van de klap, zag de ravage en belde meteen de hulpdiensten. Toen hij zelf hulp wou bieden, volgde een zware woordenwisseling. Meer nog, de agressieve bestuurder verkocht de buurtbewoner een pak slaag en sloeg dan op de vlucht. Samen met de 17-jarige jongeman droeg hij zijn stiefdochter weg van de plaats van het ongeluk. Op hun schouders.

Enkele honderden meters daarvandaan is de man volgens een welingelichte bron aangetroffen door de politie. Het meisje zelf werd iets verder gevonden. Haar toestand bleek levensbedreigend. In allerijl werd ze naar het ziekenhuis overgebracht. Gisteravond, bevestigt het Oost-Vlaamse gerecht, was haar toestand nog steeds kritiek.

Andere passagier ondergedoken

“De buurtbewoner is zeven dagen arbeidsongeschikt verklaard”, zegt parketwoordvoerster Eva Brantegem. De man bleek gisteren bijzonder onder de indruk van de gebeurtenissen. “De bestuurder werd door de politiediensten gevat en gearresteerd. Hij werd zaterdagnamiddag voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter wegens vluchtmisdrijf met gewonden, dronkenschap, schuldig hulpverzuim, opzettelijke slagen en verwondingen en weerspannigheid.”

De dronken bestuurder is volgens onze informatie lang geen onbekende voor het gerecht. Agenten trachten ook nog steeds de andere passagier op te sporen. De jongeman was gisteravond nog altijd op de vlucht.