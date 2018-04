Van Crombrugge reageert op geruchten: “Anderlecht? Eupen zal wel 3 miljoen vragen”

Eupen-doelman Hendrik Van Crombrugge speelde een goeie match tegen KV Oostende. Daarmee scoorde hij punten bij Luc Devroe, de nieuwe sportief directeur van Anderlecht die kwam scouten. Zijn overgang naar RSCA is in de maak, maar Van Crombrugge zelf houdt de boot nog wat af. “Er is nog geen akkoord.”

Hendrik Van Crombrugge stapte onlangs over naar een nieuwe zaakwaarnemer. Jacques Lichtenstein moet zijn overgang naar Anderlecht binnenkort afronden.

Volgens Eupen-coach Claude Makelele is de doelman daar klaar voor. “Hendrik is één van de beste keepers in België. We gaan hem niet tegenhouden, hoor. Eupen is een opleidingsclub, Van Crombrugge deed talloze belangrijke reddingen en is klaar voor een stap hogerop. Eupen zal fier zijn als hij volgend seizoen Europees speelt.”

De Fransman praatte inderdaad alsof de deal al bijna een feit is, maar Van Crombrugge zelf relativeerde. “Ik ga er wel vanuit dat ik volgend jaar niet meer bij Eupen speel. Het bestuur beloofde me ook om me niets in de weg te leggen, maar er is geen akkoord met Anderlecht. Het is gewoon logisch dat iemand als Devroe scoutingswerk doet.”

Blijft de vraag welke transfersom Eupen zal vragen? “Tja, vorig jaar wilde Ajax mij en vroeg Eupen 3 miljoen euro. Ajax wou dat betalen, maar ik heb toen zelf geweigerd omdat het totaalplaatje niet klopte. Ik veronderstel dat ze nu ook weer zo’n 3 miljoen zullen willen. Veel voor een club als Eupen? Waarom zou een kleine club dat niet mogen vragen? Je moet rekening houden met de marktwaarde van een speler, maar dat zijn zaken voor mijn manager nu.”

Eerste keeper

Van Crombrugge weigerde Ajax vorig jaar omdat hij liefst ergens eerste keeper wou zijn en in Amsterdam zou jij tweede doelman worden. Bij een club als Anderlecht wordt het ook niet evident om nummer 1 te zijn als Matz Sels zou blijven. “Ach, ik heb geen probleem met concurrentie. Dat hoort erbij bij een topclub en daar word je beter van, maar nogmaals: er is geen akkoord met Anderlecht.”

Kan die transfer dan nog mislukken. “Er is concrete interesse van meerdere ploegen uit de Belgische top zes”, besloot Van Crombrugge. “En lukt dat niet dan wordt het het buitenland.”