Vincent Kompany baalt na gemiste titel met Manchester City: “Het had bij de rust 5-0 moeten zijn”

Met een stevige kopslag – en zijn tweede goal dit seizoen – zette Vincent Kompany Manchester City vandaag op weg naar zijn vijfde landstitel. Althans, zo leek het toch. Met de spectaculaire comeback van United na rust had ook de 31-jarige skipper geen rekening gehouden. Ja, die vijfde Premier League-trofee komt er nog altijd aan. Maar wat baalde hij dat City die niet in ontvangst kreeg na een glansrijke zege tegen de rivaal.

“Natuurlijk was dat extra speciaal geweest, zeker voor de fans”, zei Kompany voor de camera’s van Sky Sports. “Maar het is duidelijk waarom het niet gelukt is: zij waren efficiënter dan ons. Bij de rust hadden we al met 5-0 moeten voor staan. Ja kan niet elke kans afwerken, maar soms doet de tegenstander dat wél, zoals vandaag. De uitslag is geen juiste weergave van de wedstrijd, maar oké, het is wel knap gedaan van United.”

En slecht gedaan van City, dat een 2-0-voorsprong in twee minuten tijd uit handen gaf – Pogba mocht tweemaal ongehinderd scoren. “Je ziet het wel vaker: als je comfortabel voor staat, neem je het iets te makkelijk op als je terug uit de kleedkamer komt. Het is niemands schuld, maar wel de realiteit. Het speelde ook wel mee dat zij zeven dagen hadden om deze match voor te bereiden en wij maar drie. Daarom was het zo belangrijk dat we het voor de rust afmaakten, en dat hebben we niet gedaan. We hebben een goeie match gespeeld, maar net als Liverpool heeft United gebruik gemaakt van het momentum, en hebben wij op heel korte tijd te veel goals geslikt. Hier moeten en zullen we lessen uit trekken.”

Een veldslag verloren dus, de oorlog zal City wel winnen. “We zitten nog altijd in een goeie positie om als eerste over de lijn te komen”, aldus Kompany. “We hebben nog altijd mooie dingen om naar uit te kijken.” Dingen, meervoud. Dan bedoelt hij ook en vooral de Champions League-terugmatch tegen Liverpool, aanstaande dinsdag. Een 3-0-nederlaag ophalen, hoe begin je daar in godsnaam aan? Alleszins door je kansen dit keer wél te benutten. En door opnieuw te starten met die andere Belg, Kevin De Bruyne.