Nog geen titelfeest voor Man City, maar wanneer dan wel? Dit zijn de mogelijke scenario’s voor de komende weken

Manchester City verheugde zich erop om dit weekend kampioen te spelen in de derby tegen Manchester United. De Citizens kwamen 2-0 voor maar verloren uiteindelijk met 2-3. Een serieuze domper op de feestvreugde. Geen nood, er liggen nog voldoende kansen voor Kevin De Bruyne en Vincent Kompany.

Zaterdag 14 april: City kan nog geen kampioen spelen

Zelfs al wint Man City op het veld van Tottenham, dan nog kan het die avond – de match start pas om 20.45 uur – geen kampioen spelen. Man United speelt immers pas de dag erop en de kloof bedraagt dan zestien punten waarbij United nog zes keer kan spelen.

Zondag 15 april: City kan kampioen spelen zonder te spelen

maar alleen als het op zaterdag wint op Tottenham en United thuis verliest van West Brom. Weinig waarschijnlijk echter want de rode lantaarn won nog maar 3 van zijn 33 duels. Speelt United dan gelijk, is de titel wel zo goed als binnen voor City want het heeft dan 15 punten voorsprong met nog 5 matchen te gaan. Alleen op doelsaldo kan het dan nog mislopen, maar City staat nu +66, United hinkt achterop met +38.

Woensdag 18 april: City kan kampioen spelen zonder te spelen

United gaat op bezoek bij Bournemouth. City kan kampioen worden zonder te spelen indien het deze zaterdag wint van Tottenham en United punten laat liggen.

Zondag 22 april: City kan thuis kampioen spelen

Als City thuis wint tegen Swansea kan het kampioen spelen. Maar als het verliest op Tottenham en United wint tegen West Brom en Bournemouth, wordt het titelfeestje uitgesteld tot ten vroegste 29 april op West Ham.