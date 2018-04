Op bezoek bij de ouders en vrienden van Leko:“Als hij straks de titel pakt, moet hij zijn haar opnieuw blonderen”

Zijn vader vertelt over zo’n enthousiast voetballertje dat hij er nog steeds brandwonden aan overhoudt. Zijn vrienden genieten nog van het verhaal hoe ze met een privéjet van Split naar Malaga vlogen om hem als kersverse vader een serenade te brengen. Maar de jonge Ivan Leko was vooral de beste voetballer van ­­Haj­duk Split. En in Kroatië wordt de coach van Club Brugge op zijn ­veertigste nu al de nieuwe ­Tomislav Ivic genoemd. De roots van Ivan Leko, bijna de kampioenenmaker van Club Brugge.