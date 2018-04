Dylan Bronn & Samuel Gigot, de Siamese tweeling van AA Gent

Dertien keer de nul gehouden in 31 matchen, AA Gent zit achterin potdicht. Het geheim achter de beste defensie van het land is de Siamese tweeling Samuel Gigot (24) en Dylan Bronn (22). Twee verdedigers uit Zuid-Frankrijk die zich uit de amateurreeksen naar de top knokten. Je kunt de ene niet tegenkomen zonder de ander, deze keer zelfs niet voor dit interview.

Amper 27 tegengoals in 31 wedstrijden en dertien clean sheets: de Gentse defensie is de beste van het land. De chemie tussen jullie centraal achterin is de sleutel.

Samuel Gigot: “Verdedigen doe je niet ...