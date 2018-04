Ex-president Lula aangekomen in gevangenis

De wegens corruptie veroordeelde Braziliaanse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva bracht zijn eerste nacht in de cel door. Laat op zaterdagavond is het 72-jarige voormalige staatshoofd aangekomen in de gevangenis van Curitiba, in het zuiden van het land.

Lula werd met een klein vliegtuig overgevlogen naar Curitiba nadat hij zich om 20.30 uur lokale tijd (23.30 uur Belgische tijd) had aangegeven bij de federale politie in Sao Paulo. Hij moet er een celstraf uitzitten van 12 jaar en 1 maand. De gewezen vakbondsleider gaat wel nog in beroep tegen de uitspraak.

Nadat een verzoek van Lula om tot het eind van de beroepsprocedure op vrije voeten te mogen blijven, werd afgewezen door het Hooggerechtshof, gaf de federale rechter Sergio Moro het vroegere staatshoofd tot vrijdag 17 uur plaatselijke tijd (22 uur Belgische tijd) om zich aan te geven bij de federale politie. Lula, die verbleef op het hoofdkwartier van de metaalvakbond bij Sao Paulo, weigerde echter om zich over te leveren.

26 uur na deadline

Uiteindelijk besliste hij om zich zaterdag aan te geven. Een eerste poging om zich over te leveren bij de federale politie, om iets voor 17 uur lokale tijd, werd door sympathisanten verhinderd. Die blokkeerden de uitgangen van het vakbondsgebouw. Uiteindelijk slaagde de oud-president er bijna 26 uur na het verstrijken van de deadline in om het hoofdkwartier toch te verlaten in een politiewagen. Hij werd daarna overgebracht naar de luchthaven van Sao Paulo.

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP