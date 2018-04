Withelmen: “Zeker 150 doden bij chemische aanval in Oost-Ghouta”

Het Syrische leger zou in Douma, de laatste stad in Oost-Goutha die nog in handen van rebellen is, in de nacht van zaterdag op zondag een gifgasaanval hebben uitgevoerd. Dat zeggen verschillende ngo’s waaronder de Syrische hulporganisatie Withelmen. Volgens de Withelmen, die op hun Twitter-account schokkende beelden van slachtoffers publiceren, vielen daarbij minstens 150 doden en 1.000 gewonden.