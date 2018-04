Dodelijke slachtoffers en dader aanslag Münster geïdentificeerd

De politie van Münster heeft de twee dodelijke slachtoffers van de aanslag waarbij een man met een bestelwagen inreed op een terras, geïndentificeerd. Dat zeggen de politie en het openbaar ministerie van de Duitse stad in de nacht van zaterdag op zondag in een gezamenlijke mededeling. Het gaat om een 51-jarige vrouw uit de landskreis Lüneburg en een 65-jarige man uit de landskreis Borken.

Een bestelwagen reed zaterdagmiddag in op het terras van het bij de inwoners en toeristen populaire café-restaurant Gaststätte Kiepenkerl in de historische binnenstad van Münster, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Twee slachtoffers hebben het niet overleefd, hun identiteit is nu bekend.

Ook zouden er circa twintig gewonden zijn gevallen, van wie er minstens zes in levensgevaar verkeren. Een van de slachtoffers is een Nederlandse vrouw, zo maakte het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Haar verwondingen zijn niet levensbedreigend.

LEES OOK. Man rijdt met bestelwagen in op vol terras in Münster en pleegt zelfmoord: dit weten we al

Dader psychologische problemen

Ook over de dader gaven de autoriteiten meer informatie vrij. “Volgens de huidige stand van het onderzoek is de bestuurder vermoedelijk een 48-jarige man uit Münster”, aldus procureur-generaal Martin Botzenhardt. Hij pleegde na de aanslag zelfmoord met een vuurwapen, zo wordt ook bevestigd.

Het zou gaan om de Duitser Jens R., die met psychologische problemen kampte, meldt Bild. De man zou pas geleden al een zelfmoordpoging hebben ondernomen, schrijft de ZDF. Westfälischen Nachrichten meldt dan weer dat de man al op 29 maart per mail zijn zelfmoord aankondigde bij zijn naasten en “afscheid zou hebben genomen”. Volgens Der Spiegel leefde R. een teruggetrokken bestaan in Münster en werkte hij als ontwerper.

De politie voerde zaterdagavond een huiszoeking uit bij de man. Daar vonden de agenten onder meer krachtig vuurwerk en een onbruikbaar gemaakte kalasjnikov (AK-47). Er zou op zaterdagavond, na de aanslag, rond 20.00 uur een luide knal te horen zijn geweest bij de woning. Het zou gaan om een gecontroleerde ontploffing van de gespecialiseerde eenheden.

Motief? “Alle richtingen”

“Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen over een mogelijke motief voor de daad”, zegt Botzenhardt. De speurders houden in het onderzoek rekening met “alle richtingen”. Getuigen wordt gevraagd om alle nuttige informatie en beeldmateriaal te delen met de politie.

Terreur uitgesloten

De minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, Herbert Reul, heeft gisterenavond in Münster aan de pers verklaard dat islamterreur uitgesloten wordt. Reul benadrukt “dat de dader een Duitser was zonder migratieachtergrond”.

Herdenkingsdienst

Zondagavond wordt er een herdenkingsdienst georganiseerd in de Paulus-Dom. De bisschop van Münster, Felix Genn, zal de dienst leiden. Die gaat van start om 19.30 uur.

Poetin en Trump reageren

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn medeleven uitgedrukt aan Duits president Frank-Walter Steinmeier en bondskanselier Angela Merkel, zo meldt het Kremlin. Amerikaans president Donald Trump veroordeelt de “laffe aanval”.

In de telegram van Poetin vraagt het Russische staatshoofd aan zijn Duitse ambtsgenoot om zijn “oprechte deelneming” over te maken aan de naasten van de slachtoffers. Hij wenst hen ook een “spoedig herstel”.

“Ook al hebben de Duitse autoriteiten nog geen motief bekendgemaakt van deze laffe daad, veroordelen we ze”, zegt Trump dan weer in een mededeling van het Witte Huis. “Onze gedachten en gebeden zijn bij de familie van de slachtoffers. De gewonden wensen we een volledig herstel toe.” De Amerikaanse regering zegt Duitsland alle hulp toe, klinkt het nog.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP